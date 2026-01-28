WSJ: SoftBank инвестирует в OpenAI $30 млрд

Японская технологическая корпорация SoftBank собирается инвестировать в компанию OpenAI, разработавшую ChatGPT, $30 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, OpenAI ведет переговоры с разными инвесторами об инвестициях на общую сумму $100 млрд.

Если компания привлечет такую сумму, ее капитализация достигнет $830 млрд. В ходе предыдущего раунда финансирования в октябре 2025 года OpenAI оценили в $500 млрд. Источники отмечают, что пока переговоры и с SoftBank, и с другими потенциальными инвесторами продолжаются и условия еще могут измениться. Ранее также сообщалось, что OpenAI рассматривает возможность проведения IPO и хочет, чтобы ее оценка по итогам размещения превысила $1 трлн.

SoftBank уже является крупнейшим акционером OpenAI — корпорация владеет 11% акций разработчика, она инвестировала в него около $22,5 млрд.

Яна Рождественская