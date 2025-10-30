Reuters: OpenAI намерена выйти на биржу с оценкой $1 трлн

OpenAI готовится к первичному размещению акций и хочет добиться, чтобы по его итогам стоимость компании составила $1 трлн. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщает Reuters.

В рамках IPO разработчик ChatGPT хочет привлечь $60 млрд или даже больше. Тогда это будет крупнейшее первичное размещение акций за всю историю. Сейчас рекорд по сумме привлеченных средств в ходе IPO принадлежит Saudi Aramco, которая получила $25,6 млрд в ходе размещения акций в 2019 году.

Как утверждает Reuters, в OpenAI планируют подать заявку на проведение IPO во второй половине 2026 года, а сам листинг в таком случае состоится в начале 2027 года. Впрочем, сроки и суммы могут еще не раз измениться, отмечает Reuters.

Кирилл Сарханянц