Бывший завод Volkswagen в Калуге горел из-за короткого замыкания

Причиной пожара на заводе «АГР» в Калуге (бывший Volkswagen), по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

«Аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание)», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, пожар произошел в цеху по утилизации пенопласта. Пожар был локализован на площади 700 кв. м, позднее потушен. Персонал эвакуировали, никто не пострадал, сообщили в компании. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что производственный процесс не нарушен.