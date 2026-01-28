Людей эвакуировали с бывшего завода Volkswagen в Калуге

Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге локализован на площади 700 кв. м, сообщили «РИА Новости» в региональном ГУ МЧС.

Пострадавших в результате пожара в производственном цехе завода нет, все сотрудники эвакуированы, сообщила пресс-служба компании «Интерфаксу».

Автомобильный завод «АГР» располагается в технопарке «Грабцево» в Калуге. Сейчас на заводе производят автомобили Chery и Tenet.

По данным прокуратуры региона, пожар начался в складском помещении автозавода «АГР». Причины возгорания уточняются. По факту инцидента проводится проверка. По данным МЧС, превышения вредных веществ в воздухе на месте пожара не выявлено.

По некоторым данным, загорелся пластик в кузовном цеху завода, после чего огонь распространился на пенопласт на стенах.