В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen

На площадке бывшего завода Volkswagen в Калужской области произошел пожар, сообщил представитель регионального ГУ МЧС «РИА Новости». Пожарные службы прибыли по адресу, где сейчас располагается заводская площадка российской компании AGR Automotive Group.

Автомобильный завод «АГР» располагается в технопарке «Грабцево» в Калуге. Сейчас на заводе производят автомобили Chery и Tenet.

Mash сообщает, что площадь пожара составляет около 4 тыс. квадратных метров. По данным Telegram-канала, загорелся пластик в кузовном цеху завода, после чего огонь распространился на пенопласт, используемый для внутренней облицовки помещений.

Данных о пострадавших и причинах пожара нет.