ЦИК переезжает на цифру

Центризбирком (ЦИК) принял решение о вводе в постоянную эксплуатацию с 6 февраля цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0: система прошла тестирование и в ходе прошлогодних выборов уже продемонстрировала работоспособность. В этот же день планируется окончательно отключить старую систему, которая до сих пор сохранялась как вспомогательная. В целом процесс ее демонтажа займет не меньше года, прогнозируют в Федеральном центре информатизации (ФЦИ) при ЦИКе.

«Это курс, взятый нами на цифровизацию со всей страной»,— подвела итог многолетних усилий председатель ЦИКа Элла Памфилова на заседании комиссии 28 января. Она напомнила, что работа над новой версией Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» велась с 2019 года в рамках федеральной целевой программы «Цифровая экономика РФ». Глава ЦИКа поблагодарила президента за «постоянное внимание к нашей системе, понимание и поддержку» — без этого, по ее словам, сложно было бы решать столь глобальные задачи. Также она выразила признательность правительству, Минцифры и «Ростелекому», который выступил в качестве основного исполнителя (если бы в компании знали, во что ввязываются, то еще хорошо бы подумали, предположил позднее зампред ЦИКа Николай Булаев).

В ЦИКе даже не очень скрывали, что с завершением всех приемочных работ испытывают сильное чувство облегчения. «Шло все непросто»,— призналась госпожа Памфилова. Накануне межведомственная рабочая группа, включающая представителей восьми различных ведомств, после финальной проверки рекомендовала ЦИКу принять решение о переводе ГАС «Выборы» 2.0 в режим постоянной эксплуатации. Создатели цифровой платформы руководствовались принципами технологической независимости и импортозамещения, она полностью выстроена на отечественном программном обеспечении и «железе» и представляет собой централизованную (в отличие от предшественницы) систему. «Это не просто сложнейшая техническая задача, это была сложнейшая политическая задача»,— резюмировала Элла Памфилова.

«Это любимый ребенок родился»,— взволнованно продолжил зампред ЦИКа Николай Булаев.

Он напомнил, что новые технические решения вводились в опытную эксплуатацию по мере готовности. В 2024 году шло тестирование отдельных подсистем, а с января 2025-го цифровая платформа была запущена в опытную эксплуатацию и использовалась уже как основная. «Сердце» новой системы — это централизованный регистр избирателей, который не смог бы работать, если бы не был создан режим его актуализации (сейчас обновление данных проходит в формате нон-стоп). Ее устойчивость обеспечивает резервный центр обработки данных. За время опытной эксплуатации цифровая платформа обеспечила проведение более 5 тыс. избирательных кампаний, сообщил господин Булаев. Потребовалось много доработок, признал он, но в целом все согласны, что платформа справилась со своей работой и по оперативности по многим параметрам превосходит предшественницу. «Мы до конца еще не освоили весь потенциал, который есть у ГАС "Выборы" 2.0, и нам предстоит еще эту работу пройти»,— добавил зампред ЦИКа.

С 6 февраля, согласно решению комиссии, начнется и вывод из эксплуатации технических средств старой системы ГАС «Выборы». Но это непростое мероприятие, предупредил руководитель ФЦИ Александр Сокольчук: переход на новую цифровую платформу занял два года, а демонтаж старой, списание и уничтожение данных с носителей информации займет в лучшем случае год. В ФЦИ разработают специальный план и методические рекомендации по работе с устаревшей техникой, пообещал господин Сокольчук.

Особенно детали предстоящего процесса взволновали члена ЦИКа Евгения Колюшина. Хотелось бы получить какие-то «дорожные карты» — например, когда будут меняться компьютеры в кабинетах членов комиссии, ведь сейчас они подключены к старой системе, переживал он. «У нас проблем нет хоть сегодня сделать»,— успокоил члена ЦИКа господин Сокольчук. «"Дорожные карты", все, что необходимо,— все предусмотрено»,— заверила коллегу Элла Памфилова.

