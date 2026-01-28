ЦБ: большинство совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. рублей

Большая часть краж средств мошенниками приходится на сумму до 20 тыс. руб. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«По имеющейся у нас информации, 80% хищений как раз приходится на сумму до 20 тыс. руб.», — сказал господин Уваров на «Инфофоруме» (цитата по «Интерфаксу»). Он пояснил, что после внедрения с 1 октября 2025 года в мобильные приложения банков «спецкнопки» для подачи заявлений о мошенничестве люди с небольшими потерями стали активнее обращаться.

До этого большинство граждан (80%) не заявляли о хищениях на небольшие суммы ни в банки, ни в ЦБ, ни в МВД. Господин Уваров уточнил, что банки по-разному внедрили «спецкнопку», поэтому регулятор проводит работу по унификации процедуры.

В перечень системно значимых кредитных организаций, на которые распространяется требование, входят 12 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Т-Банк. Кроме них в список значимых на рынке платежных услуг включены Озон Банк, УБРиР, банк «Санкт-Петербург», Почта Банк, РНКБ, банк «Русский стандарт» и небанковская кредитная организация «Мобильная карта».