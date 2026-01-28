Старику везде у них дорога

В одиннадцатый день Открытого чемпионата Австралии его десятикратный чемпион Новак Джокович, уступив два сета итальянцу Лоренцо Музетти, все-таки вышел в полуфинал благодаря отказу травмированного соперника от продолжения борьбы. Следующим оппонентом 38-летнего сербского ветерана будет действующий победитель мельбурнского мейджора итальянец Янник Синнер, без проблем справившийся с американцем Беном Шелтоном.

Пройдя два круга на отказах соперников, Новак Джокович (на фото) в полуфинале Australian Open попробует справиться с действующим чемпионом Янником Синнером

Фото: Hollie Adams / Reuters Пройдя два круга на отказах соперников, Новак Джокович (на фото) в полуфинале Australian Open попробует справиться с действующим чемпионом Янником Синнером

В последние несколько лет едва ли не каждое выступление Новака Джоковича на турнирах Большого шлема связано с его новыми рекордами или впечатляющими статистическими достижениями. Нынешний Australian Open исключением не стал. Пройдя в четвертьфинале Лоренцо Музетти, великий серб выиграл на этом чемпионате свой 103-й матч, опередив на одну победу предыдущего мельбурнского рекордсмена швейцарца Роджера Федерера. А еще Джокович провел 1400-ю встречу на уровне турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Больше только у все того же Федерера (1526) и американца Джимми Коннорса (1557), догнать которых, учитывая преклонный по теннисным меркам возраст серба и его скудную игровую практику в последние пару сезонов, уже практически нереально.

Правда, новый успех Джоковича связан с особыми обстоятельствами. Дело в том, что до начала третьего сета о его победе над Музетти речи не шло. Итальянец, который в десяти их предыдущих матчах брал верх лишь однажды, на этот раз был явно лучше и уверенно взял две партии — 6:4, 6:3.

К тому моменту еще никто не знал, что Музетти мешают неприятные ощущения в правой ноге, которые постепенно переросли в сильную боль. И вскоре, проигрывая — 1:3 в третьем сете, он неожиданно отказался от продолжения борьбы.

«Мне его очень жаль. В этом матче он был намного сильнее, а я находился на пути домой. Но в спорте такое случается»,— сказал после досрочного завершения четвертьфинала Джокович, которому в матче четвертого круга против чеха Якуба Меншика даже не пришлось выходить на корт, поскольку соперник досрочно снялся с игры из-за проблем с мышцами брюшного пресса.

Таким образом, взяв в первых трех кругах девять партий подряд и не выиграв затем ни одного сета, Джокович оказался в полуфинале, подтвердив свой прошлогодний результат на Australian Open. Это гарантирует ему как минимум сохранение нынешнего четвертого места в рейтинге АТР, а в случае поражения Александра Зверева от Карлоса Алькараса в полуфинале серб снова окажется третьей ракеткой мира.

Впрочем, шансы Джоковича на финал следует признать минимальными. Ведь дальше его ждет Янник Синнер, победитель Australian Open последних двух лет, который в среду уверенно разобрался с американцем Беном Шелтоном — 6:3, 6:4, 6:4. Итальянец на этом турнире смотрится очень солидно, в пяти матчах отдал лишь один сет и в пятничном полуфинале будет безоговорочным фаворитом. В серии личных встреч с сербом Синнер ведет с не очень большим преимуществом — 6:4, но его последнее поражение от Джоковича датируется ноябрем 2023 года.

На женском турнире в обоих четвертьфиналах в нижней половине сетки победили теннисистки, стоящие в мировом рейтинге ниже своих соперниц, хотя сенсациями эти результаты назвать нельзя. Американка Джессика Пегула (6-я в мире) за счет выдержки и стабильности со счетом 6:2, 7:6 (7:1) переиграла свою соотечественницу Аманду Анисимову (4-я), допустившую 44 невынужденные ошибки, в два с лишним раза больше, чем ее соперница. А перед этим Елена Рыбакина из Казахстана (5-я) сломила сопротивление польки Иги Швёнтек (2-я) — 7:5, 6:1. Таким образом, Australian Open, на котором Швёнтек ни разу не проходила дальше полуфинала, остается для нее самым проблемным мейджором. Рыбакина же, финалистка этого турнира 2023 года, сделала заявку на то, чтобы взять в Мельбурне титул. Во всяком случае, она продолжает показывать такой же агрессивный теннис, который позволил ей выиграть в ноябре итоговый турнир WTA Finals в Эр-Рияде.

Евгений Федяков