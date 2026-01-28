Ламин Ямаль стоит целой команды

Исследовательская структура CIES Football Observatory опубликовала рейтинг эффективности работы академий профессиональных футбольных клубов, оттолкнувшись от стоимости воспитанников команд и от того, насколько широко они представлены в клубах. Лидером рейтинга стала «Барселона». Суммарная стоимость выпускников ее системы составила €738 млн. Это в два с половиной раза больше, чем у занявшего второе место «Манчестер Сити». Попали в рейтинг и четыре российских клуба. Лучший среди них — ЦСКА, его воспитанники стоят €85 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ламин Ямаль

Фото: Albert Gea / Reuters Ламин Ямаль

Фото: Albert Gea / Reuters

Испанский футбольный клуб «Барселона» возглавил рейтинг CIES Football Observatory, ранжировавшей профессиональные футбольные клубы исходя из того, сколько стоят воспитанники их академий. В расчет принимались действующие игроки — как выступающие в воспитавших их клубах, так и отданные в аренду. Так вот, воспитанники «Барселоны» в сумме, а в зачет попали 22 игрока, стоят €738 млн. Для сравнения: показатель занявшего второе место «Манчестер Сити» составил только €286 млн за 16 футболистов. Третья — «Бавария». Шестнадцать воспитанников мюнхенской школы стоят €284 млн.

Как видно, «Барселона» превосходит даже ближайших преследователей больше чем в два с половиной раза. Такой безумный отрыв объясняется довольно просто — самый ценный воспитанник каталонской школы Ламин Ямаль стоит €335 млн. Получается, что по цене он один превосходит всех выпускников школы тех же манчестерцев. Их самый дорогой воспитанник Нико О’Райли стоит только €92 млн. Самый ценный выпускник системы «Баварии» Джамал Мусиала оценен в €87 млн. Вечный соперник «Барселоны» — «Реал» — занимает четвертое место (€256 млн за 11 футболистов). Замыкает пятерку (€235 млн и 8 игроков) «Арсенал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Но если не считать улетевшей ввысь «Барселоны», первая десятка рейтинга получилась довольно плотной. «Манчестер Cити» от идущего на десятом месте «Атлетико» отделяет ровно €100 млн. То есть практически стоимость одного О’Райли. Правда, у мадридцев и воспитанников, имеющих контракты с профессиональными клубами, заметно больше — 25. Это, впрочем, не рекордный показатель. У «Реал Сосьедада» в зачет пошли сразу 37 игроков (самый дорогой из них — Хон Мартин — стоит €35 млн), за счет чего испанскому середняку удалось пробиться в элитную группу и занять восьмое место (€205 млн).

Неплохое представительство в рейтинге получили и российские команды. Причем обосновались они не где-то в его конце, а в первой половине. ЦСКА за счет того, что полузащитник армейцев Матвей Кисляк оценен в €38 млн (всего в зачет ЦСКА пошли 13 игроков), занял 24-е место с суммарным показателем в €85 млн. На 29-й позиции расположился «Краснодар». Чемпионы России представлены 11 футболистами, которые в сумме стоят €63 млн. Самый дорогой из них — Эдуард Сперцян, €18 млн. Сразу за краснодарцами расположился «Локомотив». 11 воспитанников железнодорожников оценены в €61 млн. Больше половины от этой суммы — €36 млн — пришлось на долю Алексея Батракова. Самый скромный из попавших в рейтинг российских клубов показатель у московского «Динамо». Команда заняла 47-е место — 14 футболистов с общей ценой в €44 млн. Самый дорогой из них — Ярослав Гладышев, €13 млн.

Александр Петров