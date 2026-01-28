Главным тренером баскетбольного «Зенита» стал Деян Радоньич

Черногорец Деян Радоньчи возглавил петербургский баскетбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Также предусмотрена возможность продления еще на один год. На этом посту Деян Радоньич сменил серба Александера Секулича, который 20 января был отстранен от своих обязанностей.

Деяну Радоньичу 55 лет. Ранее он тренировал черногорскую «Будучность», сербскую «Црвену Звезду», немецкую «Баварию», греческий «Панатинаикос» и турецкий «Бахчешехир». Специалист становился чемпионом Черногории (7 раз), Сербии (5), Германии (2).

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 24 матчах команда одержала 15 побед и потерпела 9 поражений. В следующем матче петербуржцы на своем паркете примут «Самару».

Таисия Орлова