Южная Корея намерена рассказать США об усилиях по принятию торгового соглашения

Южная Корея объяснит США, что Национальное собрание республики прилагает усилия по принятию инвестпроекта, связанного с двусторонним торговым соглашением, чтобы развеять опасения Вашингтона по поводу задержек. Об этом заявил главный секретарь президента Южной Кореи по вопросам политики Ким Ён Бом.

«По всей видимости, жалоба США полностью связана с задержкой в принятии законодательства в Национальном собрании»,— заявил Ким Ён Бом (цитата по «Рёнхап»). «Мы спокойно ответим, подробно объяснив, что и правительство, и Национальное собрание прилагают усилия и ищут пути решения проблемы»,— сказал он журналистам.

По словам Кима Ён Бома, южнокорейское правительство будет взаимодействовать с Национальным собранием, чтобы добиться принятия законопроекта как можно скорее. Вероятно, Южная Корея примет проект уже в феврале, добавил секретарь президента.

27 января президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт из Южной Кореи с 15 до 25%. По словам господина Трампа, он принял это решение, поскольку «законодательный орган Южной Кореи не выполняет свои обязательства перед Соединенными Штатами» и не утверждает торговую сделку, о которой он в 2024 году договорился с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

Соглашение предполагает, что Южная Корея инвестирует $350 млрд в экономику США, полностью откроет свои рынки и увеличит закупки американских нефти и газа. В свою очередь, Южная Корея построит атомную подводную лодку на верфях в Филадельфии.

Законопроект в поддержку обещания Южной Кореи инвестировать в американскую экономику $350 млрд был внесен в Национальное собрание в ноябре. Прежде чем проект вынесут на пленарное голосование, он должен пройти обсуждение в парламентском комитете.