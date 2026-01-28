Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Likee назвали число удаленных за 2025 год видео и рассказали о модерации при помощи ИИ

Видеоплатформа Likee удалила за девять месяцев 2025 года более 150 млн единиц несоответствующего контента. Об этом заявила в интервью «Ъ» операционный директор платформы Джаклин Ван. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: пресс-служба Likee

Основными причинами удаления стали сексуализированные материалы, контент, побуждающий несовершеннолетних к совершению преступлений, курению и опасному поведению, а также экстремизм и темы самоповреждения.

«Для модерации на платформе используется комплексная система»,— пояснила госпожа Ван. Она сообщила, что Likee использует более 60 собственных моделей искусственного интеллекта. Технологии оптического и автоматического распознавания контента (OCR и ACR) выявляют и блокируют до 90% нарушающих правил материалов до их публикации.

Также в компании действует круглосуточная команда поддержки. Модераторы вручную проверяют вирусный контент и видео, на которые поступили жалобы. Правоохранительные органы имеют выделенные каналы связи для оперативного взаимодействия.

Подробнее — в интервью госпожи Ван «Ъ».

