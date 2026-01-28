«Короткие видео — это наша основная сила»

С начала 2022 года большая часть развлекательных интернет-сервисов либо приостановили работу в России, либо подверглись блокировке или замедлению. Ниша медиаплатформ стала более свободной для отечественных игроков, а также компаний из дружественных стран, что позволило им начать активнее бороться за аудиторию. О том, как наращивать популярность иностранным сервисам в России и при этом соблюдать требования законодательства, “Ъ” рассказала операционный директор китайской видеоплатформы Likee Global Videos Джаклин Ван.

— По состоянию на 2025 год сколько составляет российская активная аудитория Likee?

— 15 млн месячных активных пользователей (MAU), из них 46% приходится на аудиторию 13–17 лет.

— Как изменился рынок коротких видео в РФ за прошлый год и какие на нем ключевые тенденции?

— В 2025 году рынок коротких видео в России продолжает показывать уверенный и стабильный рост. С начала лета просмотры такого контента увеличились более чем в девять раз, как и популярность их сервисов.

Из ключевых тенденций можно выделить миграцию с длинного контента на короткий, использование искусственного интеллекта в создании видео и модерации.

А также стремительное расширение «экосистемы креаторов», когда авторы выпускают более «категорийный» контент и активнее сотрудничают с брендами, а платформы захватывают рекламные бюджеты.

На данный момент в Likee ежедневно помечается специальной маркировкой как сгенерированный ИИ контент (AIGC) около 0,03% от общего объема производимых на платформе видео. Мы эффективно используем наш инструмент обнаружения AIGC в сочетании с человеческой проверкой. В будущем контент, идентифицированный как AIGC, будет помечен надписью под видео: «Возможно, создано с помощью ИИ. Будьте внимательны». Мы также предоставляем функцию «Декларация контента», позволяющую пользователям добровольно добавлять описание AIGC при публикации.

— Недавно в России из-за опасности для детской аудитории заблокировали Roblox. А до этого свои опасения в Госдуме выражали и по поводу Likee. Как именно вы работаете с представителями власти для продолжения функционирования площадки на территории РФ?

— Мы постоянно совершенствуем процессы модерации и родительского контроля на платформе, чтобы создать надежную среду для несовершеннолетних. Активно сотрудничаем с профессиональными НКО для просвещения пользователей через контент-проекты и поддерживаем тесное сотрудничество с российскими государственными органами.

Мы поддерживаем связь с Госдумой.

Недавно направили официальный ответ, чтобы обсудить, как мы можем помочь в решении проблемы безопасности несовершеннолетних. Также наша платформа активно сотрудничает с Роскомнадзором, получая информацию о новых видах запрещенной информации и предоставляя обратную связь.

— Как именно работает система модерации Likee? Много ли контента было удалено в 2025 году?

— За девять месяцев 2025 года мы удалили более 150 млн единиц несоответствующего контента, что примерно на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами удаления контента являются сексуализированный контент, материалы, побуждающие несовершеннолетних к совершению преступлений (включая курение и опасное поведение), экстремизм, а также контент, связанный с самоповреждением или суицидом.

Для модерации на платформе используется комплексная система. Так, у нас есть более 60 собственных ИИ-моделей, включая технологии OCR (оптическое распознавание символов) и ACR (автоматическое распознавание контента), которые выявляют и блокируют до 90% нарушающих материалов до их распространения.

Также у нас есть круглосуточная команда поддержки и функция жалоб. Модераторы вручную проверяют контент с высоким охватом и контент, на который поступили жалобы, чтобы обеспечить безопасность. Правоохранительные органы также имеют выделенные каналы связи для оперативного реагирования.

— После замедления YouTube в РФ одна из самых популярных ниш на платформе — «детский контент» — стала более конкурентоспособной. В связи с этим планируете ли вы аккумулировать большую долю детской аудитории из РФ?

— Да, мы осознаем значительные возможности и ответственность в условиях текущих изменений на рынке. В Likee мы активно развиваем нашу платформу, чтобы стать ведущей и безопасной площадкой для молодой российской аудитории. Наша стратегия строится на трех столпах: диверсификация форматов контента, обеспечение безопасной среды и предоставление уникальных интерактивных инструментов для создания и просмотра контента.

Даже с изменениями медиаландшафта в России мы продолжаем видеть высокий спрос на короткое видео и большой потенциал рекламы в детском сегменте. Мы планируем увеличить нашу долю несколькими способами: расширяем набор performance-форматов — модели CPA/CPC и пути конверсии внутри видео, чтобы бренды могли достигать четких бизнес-KPI и оценивать ROI. Также, по данным Роскомнадзора, блогеры в России получили за год 42 млрд руб. от рекламодателей. За последние два года мы наблюдаем явный рост активности инфлюенсер-маркетинга на нашей платформе. В связи с этим мы продолжим инвестировать в программы для авторов, инструменты подбора партнеров и брендированные форматы, чтобы рекламодатели могли создавать нативные и эффективные кампании. И мы совершенствуем алгоритмы, чтобы повысить эффективность охвата релевантной аудитории. Это улучшает показатели кампаний и конверсии, делая Likee более рентабельным каналом.

Хотя короткие видео — это наша основная сила, мы стратегически улучшаем инструменты площадки и расширяем другие форматы. В том числе и длинные видео, которые в настоящее время находятся в фазе тестирования с нашими создателями. Это позволит реализовать более глубокий и образовательный сторителлинг, что ценно для детей.

Интервью взяла Варвара Полонская