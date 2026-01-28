В Likee оценили российскую аудиторию в 15 млн активных пользователей

Российская аудитория видеоплатформы Likee составляет 15 млн месячных активных пользователей (MAU). Об этом заявила в интервью «Ъ» операционный директор Likee Global Videos Джаклин Ван. Почти половина этой аудитории — подростки 13–17 лет (46%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаклин Ван

Фото: пресс-служба Likee Джаклин Ван

Фото: пресс-служба Likee

По словам госпожи Ван, рынок коротких видео в России в 2025 году продолжает уверенно расти. «С начала лета просмотры такого контента увеличились более чем в девять раз, как и популярность их сервисов»,— отметила она.

Среди ключевых тенденций она выделила миграцию зрителей с длинного контента на короткий и активное использование искусственного интеллекта при создании видео и модерации. Также, по словам госпожи Ван, происходит стремительное расширение «экосистемы креаторов». Авторы выпускают более «категорийный» контент и чаще сотрудничают с брендами, а платформы захватывают рекламные бюджеты.

Подробнее — в интервью госпожи Ван «Ъ».