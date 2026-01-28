Кассация оставила в силе приговор бывшего воронежского депутата Романа Жогова

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор политтехнологу и бывшему главе фракции «Единой России» в гордуме Воронежа Роману Жогову. Кассационная жалоба его защитника Константина Воротынцева оставлена без удовлетворения, рассказал «Ъ-Черноземье» адвокат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Роман Жогов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В апреле 2025 года Роман Жогов, возглавлявший в гордуме фракцию «Единой России», был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии общего режима. Он тогда был взят под стражу. В июле областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, ужесточил наказание до четырех лет. В кассационной жалобе защита Романа Жогова просила смягчить приговор.

Напомним, по версии местного Следственного комитета, Жогов, занимая должности в «Единой России» и будучи советником губернатора, в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Сам Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.

До вынесения приговора Провоторов, который ранее был осужден за мошенничество, просил не лишать своего бывшего коллегу свободы. Прокуратура настаивала на семи годах колонии.

Подробнее о деле Романа Жогова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев