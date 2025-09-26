Воронежский политтехнолог обжаловал ужесточенный приговор за мошенничество

Защита воронежского политтехнолога и бывшего главы фракции «Единой России» в воронежской гордуме Романа Жогова подала кассационную жалобу на его приговор за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Это следует из картотеки Центрального райсуда Воронежа, который вынес первое решение по этому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После вынесения приговора в первой инстанции Роман Жогов досрочно сложил полномочия депутата гордумы Воронежа

Центральный райсуд приговорил Жогова к двум годам колонии общего режима. Решение обжаловали и его защитники, и гособвинитель, просивший для политтехнолога семь лет заключения. В июле Воронежский облсуд рассмотрел дело в апелляционном порядке и ужесточил наказание до четырех лет колонии. С этим вердиктом и не согласились адвокаты экс-депутата гордумы.

В основу уголовного дела легли события 15-летней давности. По версии регионального СКР, Жогов, являясь замруководителя исполкома «Единой России» и советником губернатора, в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод, которым владел его однопартиец Александр Провоторов. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб. Эту сумму следствие трактовало как ущерб, так как Провоторов якобы полагал, что финансирует партию. Сам Роман Жогов вину не признал и утверждал, что зарплата жены была надбавкой за его работу в партии.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова