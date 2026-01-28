FT: Европа рассматривает вариант существования НАТО без США

Лидеры стран Европы после противостояния с США из-за Гренландии вынуждены рассматривать «немыслимый» вариант выхода Штатов из НАТО, сообщает Financial Times (FT). По данным издания, для большинства членов альянса это остается «крайне деликатной темой», но некоторые европейские чиновники стали настаивать на более активном обсуждении архитектуры безопасности континента.

FT пишет, что с момента основания Североатлантического альянса он опирался «на игру на доверие», ожидая, что каждый его член, в том числе США, будет готов защитить союзников в случае нападения. Но это доверие было подорвано «неоднократными сомнениями Дональда Трампа в полезности НАТО и отказом Америки от обязательств по взаимной обороне». В январе ситуация ухудшилась из-за угроз господина Трампа захватить Гренландию.

Бывший постоянный представитель США при альянсе Иво Даалдер считает, что угрозы президента США спровоцировали самый глубокий кризис в истории альянса за 77 лет его существования. «Нам нужна четкая стратегия того, как мы заменим с материальной точки зрения все эти (американские.— "Ъ") возможности, то, что они называют материальной оборонной готовностью»,— сказал газете еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас говорила, что отношения между США и Евросоюзом «получили серьезный удар». 22 января Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте договорился о некоем плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа словила момент истины».