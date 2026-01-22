Каллас заявила о «серьезном ударе» по отношениям США и ЕС

Отношения между США и Евросоюзом «получили серьезный удар» за последнюю неделю. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас перед чрезвычайным заседанием совета лидеров блока.

«Разногласия между союзниками, такими как Европа и Америка, только идут на пользу нашим противникам, которые наблюдают за этим и наслаждаются зрелищем», — сказала госпожа Каллас журналистам (цитата по Reuters).

Отношения стран ЕС и США ухудшились после высказываний американского президента Дональда Трампа о планах присоединить к Соединенным Штатам Гренландию. Господин Трамп угрожал с 1 февраля ввести 10-процентные пошлины против европейских стран, поддержавших Данию в вопросе владения островом. Европейские страны призвали применить против США «торговую базуку». 22 января Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте договорился о некоем плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались.