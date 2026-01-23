Европа словила момент истины

Экстренный саммит лидеров стран Евросоюза, созванный на вечер 22 января для обсуждения ответа на угрозы президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, оказался лишен ожидаемого драматизма. Это произошло из-за того, что глава Белого дома в итоге отступился от угроз силового захвата датского острова и отыграл назад с тарифами против ряда европейских стран. В итоге встреча прошла для ЕС нетипично — без громких заявлений, горячих споров и каких-либо решений. Вместе с тем нынешняя неделя стала для европейцев своеобразным водоразделом: на континенте наконец осознали, что взаимодействовать с трамповской Америкой надо «неэскалационно», но в равной мере жестко.

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, глава правительства Бельгии Барт Де Вевер, руководитель евродипломатии Кая Каллас и латвийский премьер Эвика Силиня (слева направо) на саммите в Брюсселе (22 января 2026 года)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Саммит лидеров ЕС был созван в спешном порядке после того, как президент США объявил о введении десятипроцентных пошлин против восьми европейских стран, открыто выразивших несогласие с попытками главы Белого дома захватить Гренландию.

В среду, 21 января, когда ставки в этом конфликте казались как никогда высоки, Трамп неожиданно для всех отыграл назад как с введением пошлин, так и с силовой опцией в отношении датского острова.

Однако представители ЕС сочли, что проведение саммита по-прежнему необходимо если не для оперативной выработки контрмер против США, необходимость в которых на данный момент отпала, то как минимум для обсуждения трансатлантических отношений с неуравновешенным и непредсказуемым президентом США в общем контексте.

Поскольку сиюминутная угроза торговых санкций со стороны США сошла на нет, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС и Штатам стоит вернуться к торговому соглашению, подписанному сторонами в июле. В феврале Европарламент намеревался проголосовать за утверждение нулевых пошлин на многие американские товары, что стало ключевой частью двустороннего соглашения, однако 21 января на фоне конфликта из-за Гренландии этот процесс был приостановлен.

«Европейскому парламенту теперь разрешено продолжить обсуждение торгового соглашения между ЕС и США после того, как Трамп отказался от своих угроз ввести пошлины»,— заявила его председатель Роберта Метсола вечером 22 января.

Тем не менее красной нитью всех выступлений до, после и в ходе саммита стала мысль о том, что трансатлантический кризис вокруг Гренландии не просто оставил свой след, а стал переломным моментом и своего рода Рубиконом в отношениях союзников по разные стороны Атлантики.

«Наступила новая эра, когда мы больше не будем на них полагаться. По крайней мере не в течение трех лет (столько Дональд Трамп будет еще находиться у власти.— “Ъ”). Этот кризис был испытанием. Мы усвоили урок»,— заявил изданию Politico на условиях анонимности один из дипломатов ЕС.

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Главным образом этот урок, судя по ряду комментариев, свелся к осознанию одного факта: никаких гарантий того, что в будущем Трамп не захочет вновь обрушиться на ЕС с пошлинами и угрозами, нет, а потому Европа должна быть заранее готова дать твердый отпор. «Сегодня — одно, завтра — другое, и снова все может измениться»,— выразила общие опасения непредсказуемостью главы Белого дома глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. В таких условиях Европе необходимо «сохранять крайнюю бдительность и быть готовой использовать имеющиеся инструменты», развил эту мысль президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Ложной безопасности нет места. Следующая угроза обязательно появится. Поэтому еще важнее установить четкие границы, использовать все доступные правовые инструменты и применять их в соответствии с ситуацией»,— вторил ему глава комитета по торговле Европарламента немец Бернд Ланге.

На этом фоне одной из главных тем нынешнего саммита стало, как открыто сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «твердое, но неэскалационное» взаимодействие с Вашингтоном, а также обсуждение «торговых контрмер и нетарифных инструментов» ЕС в ответ на будущие действия Трампа, если он решит ввести пошлины. В частности, лидеры обсудили меры по введению пошлин против США на сумму €93 млрд и использование инструмента противодействия принуждению, известного неофициально как «торговая базука».

В отличие от всех последних саммитов ЕС, нынешняя встреча, продлившаяся около пяти часов, обошлась без громких обвинений, выяснения отношений между лидерами разных стран ЕС и каких-либо решений. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон покинули здание совета, даже не поговорив с прессой, что стало довольно необычным завершением саммита. От каких-либо итоговых комментариев отказались и некоторые другие политики.

Тем не менее один важный негласный итог у саммита все-таки оказался. Разлом в трансатлантических отношениях стал для блока моментом беспрецедентного за последние годы единства

Из привычной зоны комфорта вышла даже Польша, всегда считавшаяся одной из самых преданных США стран. По словам дипломатов, в ходе дискуссий о том, как Брюссель должен реагировать на давление Штатов, польский премьер-министр Дональд Туск дал понять: Варшава готова использовать самый мощный инструмент торгового возмездия, который позволяет ограничить инвестиции из угрожающих стран. То есть ту самую «торговую базуку», применению которой до того поляки сопротивлялись. «Мы всегда уважали и признавали американское лидерство. Но сегодня в нашей политике нам нужны доверие и уважение между нашими партнерами, а не доминирование и не принуждение. Это не работает»,— пояснил премьер Туск.

Знаком большей сплоченности в стане ЕС стала и смена настроений в таких странах, как Дания, Швеция и Нидерланды, исторически выступавших против любых шагов, которые могли бы поставить под угрозу их торговые отношения с США. На этот раз они, как и Польша, сигнализировали о готовности к самым решительным ответным мерам против Трампа.

