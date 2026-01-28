В Екатеринбурге хотят ввести бесплатный проезд для школьников на метро

Власти Екатеринбурга задумались о том, чтобы ввести бесплатный проезд для школьников на метро. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов в эфире портала E1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Такая идея была, мы ее прорабатываем. Есть технические сложности с тем, что в метро проходная система, но мы не отходим от этой идеи»,— сказал господин Галямов.

Напомним, в сентябре глава Свердловской области Денис Паслер объявил о введении бесплатного проезда на транспорте Екатеринбурга для школьников, студентов колледжей и техникумов, а также обучающихся на программах допобразования. С 1 ноября стоимость проезда в городском транспорте подняли с 33 руб. до 42 руб.

Анна Капустина