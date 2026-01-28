Набиуллина, Григоренко и Греф обсудили детские комнаты в Сбербанке

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина считает, что отделения Сбербанка (MOEX: SBER) могут обойтись без детских комнат, потому что в банке быстро оказывают услуги. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что не во всех отделениях «Сбера» есть такие комнаты, на что глава банка Герман Греф ответил, что они есть «в очень многих».

Дискуссия произошла во время выступления на всероссийском форуме МФЦ. Господин Григоренко заявил, что в отделениях МФЦ большой «набор сервисности», в том числе там есть детские комнаты. По его словам, в Сбербанке таких комнат не хватает. Глава ЦБ возразила, что в «Сбере» «очень моментально предоставляют услуги, что не надо детей сдавать в детскую комнату».

«Я вас разочарую — у нас в очень многих отделениях есть детские комнаты, не во всех, но в очень многих есть»,— заверил господин Греф (цитата по «РИА Новости»).

По итогам 2025 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 8,4%, до 1,7 трлн руб. Операционные расходы за год увеличились на 16,1%, до 1,1 трлн руб. По подсчетам «Ъ», объем поддержки госбанков в России приблизился к 600 млрд руб.