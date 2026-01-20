Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2025 году выросла на 8,4%

Чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) по РСБУ за 2025 год без учета событий после отчетной даты увеличилась на 8,4%, до 1,7 трлн руб. В декабре финансовый показатель вырос на 7,1%, до 125,9 млрд руб., следует из отчета.

Значительное влияние на итоги года оказало сокращение расходов на резервы — на 20,3%, до 569,4 млрд руб. Такое сокращение банк связывает с укреплением рубля. Чистые процентные доходы выросли на 17,7%, до 3 трлн руб. Операционные расходы увеличились на 16,1%, до 1,1 трлн руб. Рентабельность капитала по итогам года снизилась с 23,4% до 22,1% .

«Успешные результаты 2025 года ПАО "Сбербанк" позволяют выйти на достижение ключевых финансовых целей группы Сбер, в том числе по чистой прибыли в 1,7 трлн руб.», — сообщил президент-председатель правления банка Герман Греф.