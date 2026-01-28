Суд начал рассматривать дело свердловского экс-замминистра Дубровина

Академический районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона. Господину Дубровину предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, между Главным управлением обустройства войск (ГУОВ) и строительной фирмой «Омега-Строй», в которой Игорь Дубровин был главой, был заключен договор о постройке 140 квартир для военных в Орске на сумму 209,2 млн руб. Компания не смогла выполнить работы в срок, из-за чего договор был расторгнут в одностороннем порядке. Ранее вину Игорь Дубровин не признавал.

Напомним, обвинение предполагает, что господин Дубровин причастен к хищению значительных денежных средств при исполнении заказа Министерства обороны России. Согласно данным картотеки Арбитражного суда Москвы, между ГУОВ и «Омега-Строй» был заключен контракт о постройке 140 квартир для военных в Орске (Оренбургская область) на сумму более 209,2 млн руб. Работы должны были быть выполнены к 31 июля 2017 года.

Как сообщал гособвинитель во время прошлого заседания, реализация задуманного была возможна только при условии совместной преступной деятельности главы «Омега-Строй» Игоря Дубровина, бывшего учредителя компании Алексея Скоморохова, директора Вадима Пономарева. Господин Дубровин руководил группой, господин Скоморохов подписывал документы о строительстве с ГУОВ и открыл специальный счет, на который должны были поступать деньги по заключенному договору, господин Пономарев — давал указания подчиненным составлять и подписывать необходимые документы для совершения преступления.

Компания в срок не выполнила работы, что привело к расторжению контракта в одностороннем порядке. Тогда ГУОВ потребовало взыскать с «Омега-Строй» неотработанный аванс 63 млн руб. — сумма, которая числится в деле как похищенная. Игорю Дубровину и Вадиму Пономареву предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело в отношении Алексея Скоморохова выделено в отдельное производство. Дубровин и Пономарев ранее вину не признавали.

В марте 2025 года, дело начинал рассматривать Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Через несколько месяцев уголовное дело передали в Хамовнический районный суд Москвы. Затем его отправили в Академический райсуд Екатеринбурга. Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона, дело было направлено по месту совершения преступления.

В 2017–2019 годах Игорь Дубровин работал заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2020 году он получил должность директора ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». В июне 2023 года Игорь Дубровин был назначен и. о. зампреда правительства Забайкальского края, в августе — и. о. министра строительства региона.

Артем Путилов