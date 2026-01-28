Песков назвал прогрессом трехсторонние переговоры по Украине

Контакты на уровне экспертов по сложным темам, связанным с российско-украинским конфликтом, можно считать прогрессом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса»,— сказал представитель Кремля журналистам.

На минувшей неделе в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние консультации с участием делегаций США, России и Украины. После переговоров Белый дом заявил, что Дональд Трамп «не теряет надежды на мирный процесс», а встреча в ОАЭ имела историческое значение. Дмитрий Песков сказал, что рассчитывать на высокую результативность встреч было бы ошибочно, а «впереди очень серьезная работа».

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговоры переговаривают на свой лад».

Лусине Баласян