Politico: Евросоюз «перешел Рубикон» в отношениях с США

Неформальная встреча стран-членов Евросоюза в Брюсселе стала символическим моментом, когда объединение «перешло Рубикон» в вопросе дальнейшего сотрудничества с США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновника ЕС.

«Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, как было раньше. Они говорят об этом уже несколько дней»,— заявил один из собеседников издания.

Из публикации Politico следует, что между старым и новым миропорядком произошел «судьбоносный разрыв». Под старым — имеется в виду политика западноевропейских стран со времен Второй мировой войны, под новым — то, что ожидает ЕС впереди.

По словам другого источника газеты, динамика в отношениях между Европой и США касается не только энергетической безопасности, обороны или торговой зависимости. Речь идет обо «всем и сразу», уточнил собеседник.

Одно из ключевых разногласий ЕС и США — ситуация вокруг Гренландии. Страны Европы выступили в поддержку Дании в вопросе принадлежности острова. Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил с 1 февраля ввести 10-процентные пошлины на товары из этих государств. Он пояснял, что Гренландия необходима Штатам для обеспечения национальной безопасности. По данным Bloomberg, в планы господина Трампа, в частности, входит расширение военного присутствия на острове. Politico пишет, что сделка по Гренландии также обеспечит США привилегию при добыче полезных ископаемых на острове.

