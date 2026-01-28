Главгосэкспертиза согласовала проекты станций красноярского метротрама

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на разработанную генподрядчиком — ГК «Моспроект-3» — проектную документацию для строительства станций красноярского метротрамвая. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Первая линия включит шесть остановочных пунктов. В их числе четыре подземных мелкого заложения («Высотная», «Вокзальная», «Площадь Революции» и «Улица Карла Маркса»), один подземный глубокого заложения («Улица Копылова») и один наземный («Улица Шахтеров»). Длина всех шести платформ островного типа составит 60 м.

«Последнее заключение госэкспертизы позволяет возводить основные конструкции непосредственно самих станционных комплексов»,— приводится в сообщении комментарий гендиректора ГК «Моспроект-3» Константина Матвеева.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия приступило к проверке сообщений о невыплате зарплаты на строительстве метротрамвая. Это произошло после того, как несколько водителей самосвалов, работающих на строительстве, заблокировали одну из стройплощадок из-за задержек зарплаты. На сессии горсовета Красноярска 27 января депутат Иван Петров (ЛДПР) обратился с запросом к мэру Красноярска Сергею Верещагину по поводу расчетов с подрядными организациями, задействованными в проекте.

Валерий Лавский