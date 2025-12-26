Следователи проверяют данные о невыплате зарплаты строителям метро в Красноярске

Сотрудники главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия приступили к проверке сообщений о невыплате заработной платы на строительстве метротрамвая в Красноярске. Об этом сообщили в ведомстве со ссылкой на публикацию в Telegram-канале Kras Mash.

В публикации говорится о том, что утром 26 декабря водители самосвалов, работающие на строительстве, заблокировали одну из стройплощадок из-за задержек зарплаты. По их словам, задолженность, накопившаяся с августа, составляет 2 млн руб.

Субподрядчиком работ является АО «Бамтоннельстрой-мост». Проект предполагает строительство линии в 11 км с шестью станциями. В сентябре 2025 года компания сообщала о запуске тоннелепроходческого механизированного комплекса для прокладки второго перегонного тоннеля между станциями «Площадь Революции» и «Вокзальная».

«Очень сложный проект, с историей непростой, тяжело мы его реализуем, это правда. Чтобы успевать к юбилею (400-летие Красноярска в 2028 году.— «Ъ») ввести первую линию метротрама, мы разбили документацию на этапы, заходили в экспертизу по этапам. Темп набран непростой. У генподрядчика и субподрядчика есть споры, иногда они мешают эффективной реализации проекта. Но пока удается это все купировать, в том числе используя федеральные ресурсы»,— говорил 23 декабря в горсовете Красноярска Сергей Верещагин, избранный в тот день мэром.

Валерий Лавский