Медведев назвал «Госуслуги» дружелюбной системой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает портал «Госуслуги» удобной системой, в которой легко ориентироваться. По его мнению, за годы работы ее хорошо наладили.

«Система в целом вполне удобная и дружелюбная… разобраться в ней несложно», — заявил господин Медведев во время выступления на форуме МФЦ (цитата по «РИА Новости»).

Также Дмитрий Медведев заявил, что поддержку участникам СВО должны предоставлять в МФЦ во всех регионах страны. Во многих регионах услуга уже доступна, но ее нужно распространить на всю страну, добавил он.