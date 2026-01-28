Чучело крокодила обнаружили таможенники в багаже пассажирки из Вьетнама

Красноярские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила у россиянки, прибывшей рейсом Нячанг — Красноярск. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление (СТУ).

По данным ведомства, длина крокодила, которого пассажирка купила в качестве сувенира и провезла в багаже, составила 105 см. Вес сувенира — 1,6 кг.

Как установили в СТУ, чучело сиамского крокодила подпадает под действие Конвенции СИТЕС, и его перемещение возможно лишь при наличии таможенной декларации «с разрешительными документами от уполномоченных органов». Соответствующих документов у пассажирки не оказалось.

В отношении нарушительницы возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Ей грозит конфискация чучела и штраф.

Как писал «Ъ-Сибирь», новосибирские таможенники остановили в аэропорту Толмачево пассажира с 19 кг незадекларированной паприки.

Михаил Кичанов