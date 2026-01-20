Новосибирские таможенники остановили пассажира с 19 кг паприки

Сотрудники таможенного поста в новосибирском аэропорту Толмачево обнаружили у 35-летнего авиапассажира из Ферганы (Узбекистан) незадекларированную коммерческую партию паприки. Нарушитель с 19 кг специй был остановлен в «зеленом коридоре», сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Как рассказали в СТУ, паприку пассажир доставил из Ферганы в двух объемных полиэтиленовых пакетах. Он пояснил, что привез специи для использования в работе в кафе.

В отношении нарушителя возбуждено дело по ч. 1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара. СТУ инициировало экспертизу по определению стоимости обнаруженной паприки.

Как писал «Ъ-Сибирь», таможенники аэропорта Толмачево обнаружили в ручной клади пассажира авиарейса Новосибирск — Стамбул литую икону Божией Матери «Неопалимая купина» и киотный крест «Распятие Христово», представляющие культурную ценность.

Михаил Кичанов