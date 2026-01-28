Суд приговорил жителя Ярославля к 14 годам колонии по делу о госизмене

Ярославский областной суд признал 39-летнего местного жителя Николая Харитонова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил ему 14 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

По мнению суда, с сентября 2024 года по июль 2025 года ярославец передавал украинским спецслужбам через мессенджеры информацию о вводимых в Ярославской области мерах при угрозах атак БПЛА и используемых средствах ПВО.

«Придерживаясь проукраинских взглядов, в общедоступном канале одного из мессенджеров, подконтрольном украинским спецслужбам, Харитонов оставил комментарий, дискредитирующий военнослужащих ВС РФ»,— добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Противоправная деятельность жителя региона была остановлена сотрудниками областного УФСБ. Приговор в отношении Николая Харитонова не вступил в силу.