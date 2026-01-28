За сутки при обстрелах Белгородской области ранены четверо, в том числе ребенок

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 80 беспилотников и 33 боеприпасов. В результате пострадали четыре человека, среди которых семилетняя девочка. Были повреждены 13 транспортных средств и восемь частных домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

В селе Зозули Борисовского округа вследствие удара дрона по грузовому автомобилю был ранен водитель. Он находится на лечении в стационаре городской больницы №2 Белгорода. Транспортное средство пострадало. В селе Грузское повреждена машина, на хуторе Никольском — четыре автомобиля, один из них частично получил повреждения от огня. В селе Березовка пострадал частный дом, в селе Беленькое — автомобиль. Всего по округу выпустили девять беспилотников.

При детонации дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа пострадали двое сотрудников предприятия, занимавшихся восстановительными работами. Один из раненых находится в больнице, другой лечится дома. На месте атаки поврежден служебный автомобиль. В селе Замостье вследствие детонации беспилотника около частного дома получила баротравму семилетняя девочка. Родители отказались от госпитализации ребенка. От удара повреждены остекление дома и автомобиль. В городе Грайвороне пострадали оборудование коммерческого объекта и два автомобиля, в селе Замостье — машина, три частных дома и две хозпостройки, в селе Головчино — автомобиль. Округ подвергся атакам 12 БПЛА и 30 боеприпасов.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один человек погиб и пятеро были ранены.

