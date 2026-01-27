Двое рабочих и ребенок пострадали при взрыве дронов в Белгородской области

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Два человека получили травмы из-за детонации дрона во время восстановительных работ в селе Новостроевка-Первая. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, где у одного из пациентов диагностировали баротравму и ушиб кисти, у другого — баротравму. После первичной помощи пострадавшие направлены в городскую больницу № 2 в Белгороде. На месте атаки также был поврежден служебный автомобиль.

В селе Замостье FPV-дрон взорвался рядом с частным домом. Семилетняя девочка получила баротравму, медики оказали ей помощь на месте. Родители отказались от госпитализации ребенка. В результате взрыва повреждены окна в жилом доме и автомобиль.

За минувшие сутки при обстрелах Белгородской области со стороны Украины один человек погиб и пятеро пострадали. По региону выпустили не менее 100 беспилотников, 43 боеприпасов и девяти ракет.

