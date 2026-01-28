Депутат Матвеев заявил о необходимости целевой программы развития метро в городах- миллионниках.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что Куйбышевская железная дорога считает стратегической необходимостью строительство метро возле вокзала Самара. По мнению политика, подземка останется неполноценной и нерентабельной в случае отсутствия метро у железнодорожного вокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Но в целом проблема развития метрополитена в городах-миллионниках (кроме Москвы и Петербурга) в том, что в отличие от времен СССР это не является расходным обязательством федерального бюджета, а региональные не тянут. Нужна федеральная целевая программа развития метро в городах-миллионниках»,— отметил депутат.

Самарский метрополитен работает с конца декабря 1987 года. Изначально его первая очередь состояла из четырех станций. На сегодняшний день самарское метро представлено одной линией, которая включает десять станций. Сейчас возле площади Куйбышева ведется строительство станции «Театральная», которую планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. В настоящее время завершена проходка обоих тоннелей к будущей станции, также ведется укладка рельсов.

Андрей Сазонов