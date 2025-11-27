В Самаре на станции метро «Театральная» начали укладывать рельсы

В Самаре на станции метро «Театральная» началась укладка рельсов. Об этом сообщили представители подрядчика 27 ноября. Работы по прокладке тоннеля завершены, что заняло семь месяцев и потребовало участия более 300 сотрудников.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас продолжаются работы по обустройству верхнего строения пути. Ежедневно на объекте заняты около 300 человек, из которых 100 — сотрудники компании «Мосметрострой».

Станция метро «Театральная» построена на 75%. Завершить строительство планируется к концу 2026 года, а открытие намечено на первый квартал 2027 года.

Георгий Портнов