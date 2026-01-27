Куйбышевская железная дорога считает стратегической необходимостью строительство метро возле вокзала Самара

Руководство Куйбышевской железной дороги считает стратегической необходимостью строительство метро возле вокзала Самара. Об этом сообщил начальник магистрали Вячеслав Дмитриев.

По словам руководителя Куйбышевской железной дороги, в случае принятия положительного решения о строительстве станции метро «Вокзальная» железнодорожники готовы максимально включиться в эту работу на этапе проектирования, чтобы создать удобные подходы, а также синхронизировать планы. «Наше видение — создание современного мультимодального хаба, работающего по принципу "бесшовного пространства". Пассажир не должен чувствовать барьеров при пересадке с поездов на городской транспорт. И поэтому мы считаем стратегической необходимостью строительство станции метрополитена возле вокзала. Это положительно скажется на всем — снизится нагрузка на автомобильные дороги, повысится уровень комфорта и мобильности населения, а поступление доходов от пользования метро можно будет направить на дальнейшее развитие и расширение сети. Когда инфраструктура работает как единый механизм, выигрывают прежде всего люди»,— отметил господин Дмитриев.

Начальник Куйбышевской железной дороги также уверен, что нужно менять облик привокзальной Комсомольской площади. По его словам, совместно с городской администрацией уже прорабатывается проект реновации и изменения архитектурного облика этого пространства. «Задача — из большой парковки превратить Комсомольскую площадь в комфортное, эстетичное пространство, которое станет "визитной карточкой" нашей космической столицы»,— подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что среднесуточный пассажиропоток вокзала Самара превышает 18 тыс. человек

Андрей Сазонов