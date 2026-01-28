Задержанных возле военной базы США россиянок отправили в миграционный центр

Две россиянки, задержанные после заезда на территорию американской военной базы, содержатся в иммиграционном центре в Сан-Диего. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные миграционных служб.

Обе девушки находятся под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Они содержатся в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center. Посольство России в США подтвердило информацию о задержании россиянок.

Девушки путешествовали по США на автомобиле. Они могли по ошибке заехать на территорию базы по указанию навигатора, пишет «РИА Новости». Из публикаций одной из них в соцсетях следует, что она переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года ей предоставили разрешение на работу в стране.

База морской пехоты «Кэмп-Пендлтон» расположена на побережье Южной Калифорнии. Она была создана в 1942 году в целях подготовки морских пехотинцев США для участия во Второй мировой войне.