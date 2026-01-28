Создателей ИИ-министра для борьбы с коррупцией в Албании подозревают в коррупции

Создатели первого в Албании ИИ-министра, который должен помочь стране справиться с коррупцией, подозреваются в коррупции, сообщает The New York Times.

Главу Национального информационного агентства и его заместителя отправили под домашний арест в середине декабря. Однако до сих пор официальных обвинений им предъявлено не было. В заявлении прокуратуры упоминается задержание двух лиц, подозреваемых в получении взяток и недобросовестном проведении тендеров. Именно Национальное информационное агентство и занималось созданием ИИ-министра Diella.

Чат-бот Diella вступил в должность 11 сентября прошлого года. Для поддержки ИИ-министра было создано специальное подразделение, которое будет внедрять технологии ИИ в правительстве. Это должно обеспечить полную прозрачность тендеров и снизить расходы. Чат-бот отвечает за госзакупки. Планируется, что постепенно вся сфера госзакупок Албании будет переведена под контроль ИИ.

Кирилл Сарханянц