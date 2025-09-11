В Албании должность министра заменили искусственным интеллектом

Албания стала первой страной, назначившей искусственный интеллект на министерскую должность. ИИ-бот по имени Diella будет отвечать за государственные закупки, сообщил премьер-министр Эди Раму, передает Gazeta Tema.

Для поддержки ИИ-министра создано специальное подразделение, которое будет внедрять технологии ИИ в правительстве. Это должно обеспечить полную прозрачность тендеров и снизить расходы.

Премьер-министр Эди Рама отметил, что с введением Diella закупки постепенно будут переходить под контроль ИИ. Господин Рама подчеркнул, что ИИ будет выполнять функции государственной службы закупок. Ранее Diella работала виртуальным помощником на правительственном портале e-Albania.