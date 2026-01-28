Опубликован список российских участников Олимпиады-2026
Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые выступят на зимней Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Всего в Олимпийских играх примут участие 13 российских спортсменов:
- фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник;
- шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков;
- лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев;
- конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
- ски-альпинист Никита Филиппов;
- саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
- горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.
Ранее россияне получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Отмечается, что каждый спортсмен подписал условия участия, которые применяются ко всем атлетам. В них содержится обязательство соблюдать Олимпийскую хартию.