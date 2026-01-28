Опубликован список российских участников Олимпиады-2026

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые выступят на зимней Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Архив Никиты Филиппова Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фото: Архив Никиты Филиппова

Всего в Олимпийских играх примут участие 13 российских спортсменов:

фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник;

шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков;

лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев;

конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;

ски-альпинист Никита Филиппов;

саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;

горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Ранее россияне получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Отмечается, что каждый спортсмен подписал условия участия, которые применяются ко всем атлетам. В них содержится обязательство соблюдать Олимпийскую хартию.

Таисия Орлова