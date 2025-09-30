Обвиняемую в распространении фейков о ВС РФ журналистку поместили в СИЗО

Центральный райсуд Красноярска поместил на два месяца в СИЗО журналистку Светлану Хустик. Ей предъявлены обвинения в публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2023 года фигурантка дела разместила в сообществе издания «Сибирь.Реалии» (признано иноагентом) ложную информацию о действиях ВС РФ во время проведения СВО.

За текстовое интервью она получила 64 тыс. руб. Фрилансерское соглашение с изданием журналистка заключила не позднее 2020 года.

Александра Стрелкова