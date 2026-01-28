Музетти снялся с четвертьфинала Australian Open с Джоковичем, ведя 2:0 по сетам

Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open. По ходу третьего сета в четвертьфинальном матче его соперник, итальянец Лоренцо Музетти, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), отказался от борьбы из-за травмы.

Первые две партии остались за Музетти — 6:4, 6:3. В третьем сете Джокович вел со счетом 3:1. Следующим соперником серба станет победитель встречи между действующим победителем турнира итальянцем Янником Синнером (2-й в рейтинге) и американцем Беном Шелтоном (7). После матча Джокович пожелал сопернику выздоровления и заявил, что Музетти «должен был сегодня стать победителем». «Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне его жаль. Он был намного лучше меня, я как раз собирался домой сегодня вечером»,— сказал теннисист.

Новак Джокович установил рекорд Australian Open по количеству выигранных матчей — на его счету 103 победы. По этому показателю он опередил швейцарца Роджера Федерера (102). Серб десять раз выигрывал мельбурнский мейджор.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. Соревнование завершится 1 февраля.

Таисия Орлова