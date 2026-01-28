Brent подорожала до $68 за баррель впервые с конца сентября

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE растет в цене на 3,5%, до $67,9 за баррель. Сегодня Brent превысила $68 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года.

Brent перешла к росту в октябре прошлого года после введения США санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, на которые приходится более 50% добычи нефти в РФ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2026 году средняя цена нефти $62,13 за баррель, а в 2027 году она поднимется незначительно — до $62,17.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Прокачка меняет маршрут».