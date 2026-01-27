Прокачка меняет маршрут

Россия может сократить экспорт нефти в январе, в том числе по системе «Транснефти», более чем на 1 млн тонн к декабрю. Снижение отчасти обусловлено планами нефтекомпаний увеличить поставки сырья на НПЗ в условиях ожидаемого смягчения ограничений на экспорт бензина. Дисконты на российскую нефть тем временем превысили максимум с апреля 2023 года.

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в январе может составить 17,67 млн тонн, что на 6,7%, или на 1,27 млн тонн, меньше, чем в декабре, говорится в обзоре агентства Argus. Показатель учитывает поставки по системе «Транснефти». В январе 2025 года, отмечает Argus, экспорт был заметно ниже — 16,37 млн тонн, в том числе вследствие штормов. В «Транснефти» “Ъ” не ответили. Источник “Ъ” в отрасли подтвердил сокращение до примерно тех же объемов.

Согласно обзору, в январе поставки сырья в западном направлении сократятся к декабрю на 12%, до 10,16 млн тонн. Почти соразмерное снижение — на 11,5%, до 6 млн тонн,— ожидается и в портах Балтики. Основное падение придется на порт Приморск, где отгрузки сократятся на 13,1% относительно пиковых показателей декабря, вернувшись к среднему уровню в 3,7 млн тонн, отмечают в Argus. Объем поставок через Новороссийск сократится на 12,8% к декабрю, до 3,4 млн тонн. Но, добавляют аналитики, показатель может оказаться выше из-за переноса части декабрьских партий на январь. Поставки нефти из России в восточном направлении в январе могут вырасти на 1,3%, до 7,51 млн тонн.

Прокачка российской Urals и казахстанской Kebco по нефтепроводу «Дружба» в январе сократится на 10,4%, до 760 тыс. тонн. Снижение, говорится в обзоре Argus, затронет поставки на заводы венгерской MOL в Словакии, тогда как отгрузки на ее НПЗ в Венгрии немного вырастут. Венгерская MOL может оперативно перераспределять объемы между НПЗ в обеих странах, говорится в обзоре.

Снижение объемов экспорта, по оценкам аналитиков, отчасти обусловлено планами увеличения загрузки НПЗ. По данным участников рынка, которые приводит Argus, отгрузки сырья на НПЗ по системе «Транснефти» в январе могут вырасти примерно на 0,8%, до 20,85 млн тонн. В феврале, говорится в обзоре, крупные нефтекомпании также намерены немного повысить поставки сырья на НПЗ.

Портфельный управляющий «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отмечает, что переработка традиционно растет в преддверии весенних посевных работ и рост поставок на НПЗ может свидетельствовать о подготовке к возможному досрочному снятию или ослаблению экспортных ограничений. С вероятной отменой эмбарго соглашается управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Наращивание объемов переработки он также связывает с повышенным спросом в феврале относительно января.

По словам источника “Ъ” в отрасли, Минэнерго внесло в правительство постановление о снятии запрета на экспорт бензина с 1 февраля. Документ может быть подписан в конце текущего месяца, добавляет собеседник “Ъ”. В Минэнерго от комментариев отказались.

Полное снятие ограничений на экспорт светлых нефтепродуктов маловероятно, поскольку может внести дисбаланс во внутренний рынок, считает Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора. По его словам, в случае формирования избытка топлива и выхода всех НПЗ на полную мощность можно ожидать частичного снятия ограничений и «тонкой настройки» регулирования экспорта. Надежность топливоснабжения внутри страны останется приоритетом для регуляторов, добавляет Максим Малков. Как отмечает управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко, текущие оптовые цены на бензин обеспечивают рентабельность для НПЗ и низкую себестоимость для потребителей, объемы продаж остаются неплохими, но устойчивость ситуации остается под вопросом.

Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что месяц к месяцу рентабельность экспорта нефтепродуктов снижается: внешние цены падают из-за сокращения разницы в стоимости сырья и нефтепродуктов. Высокие дисконты на Urals делают поставки нефтепродуктов на внутренний рынок более выгодными, указывает господин Дьяченко. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), 19–25 января дисконты на Urals к Brent в порту Приморск выросли до $23,5 за баррель, в Новороссийске — до $25,5 за баррель. Скидки в Новороссийске, отмечают в ЦЦИ, обновили максимум с апреля 2023 года, когда дисконт достигал $24,95 за баррель. По словам участников рынка, которые приводят аналитики, в отдельных сделках дисконт достигал $34 за баррель.

Ольга Семеновых, Ольга Мордюшенко