В Кушве произошла еще одна авария на котельной

Рабочие приступили к капитальному ремонту котла в котельной «Уральская» в Кушве (Свердловская область) 26 января — работы планируется завершить до 30 января, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Слепухин. Сейчас ученики МАОУ СОШ №10 находятся на дистанционном обучении до нормализации температурного режима и окончания ремонтных работ на котельной. Закрытие МАДОУ №10 не планируется.

Ранее МУП КМО «Теплодом» сообщило, что на участке ул. Садовая — школа №10 и на улицах Рабочая и Прокофьева уложили новую теплоизоляцию. Кроме того, был завершен ремонт на котельной «Блочная» — она работает в штатном режиме. Сотрудники коммунальных служб продолжают обходы жилых домов.

20 января в 19:00 в районе улиц Уральской и Рабочей произошло аварийное отключение отопления. Причиной послужил выход из строя котла №2 на котельной «Блочная» из-за одновременного порыва 11 труб внутри агрегата. Прокуратура организовала проверку.

Ирина Пичурина