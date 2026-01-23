Режим повышенной готовности ввели в Кушве из-за аварии в котельной

В Кушве (Свердловская область) с 21 до 26 января ввели режим повышенной готовности из-за аварии в котельной, сообщил глава муниципального округа Михаил Слепухин в своем Telegram-канале.

По его словам, 20 января в 19:00 в районе улиц Уральской и Рабочей произошло аварийное отключение отопления. Причиной послужил выход из строя котла №2 из-за одновременного порыва 11 труб внутри агрегата. Для ликвидации аварии на объекте работает аварийная бригада инженеров-наладчиков из Нижнего Тагила, которая впроводит настройку котла №1.

Как сообщил Максим Слепухин, на 23 января в работе находятся все котельные города. Однако с отклонениями от нормативного температурного графика из-за выхода из строя нескольких котлов работают котельные Квартальная и Блочная. На данных объектах ведутся ремонтные работы в круглосуточном режиме. «Выехал на котельные. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное теплоснабжение в ваших домах»,— заявил глава.

Ремонтные работы планируется закончить до конца сегодняшнего дня. Ситуация находится под контролем Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Кушве из-за аварии в котельной без отопления и горячей воды остались почти 10,9 тыс. человек, включая порядка 1,6 тыс. детей.

Полина Бабинцева