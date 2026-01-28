Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы за коррупцию

Суд первой инстанции признал бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи виновной в нарушении антикоррупционного законодательства. Ее приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы. Трансляцию заседания вел телеканал YTN.

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters

Всего Ким Гон Хи предъявляли три основных обвинения. Одно из них — манипулирование стоимостью ценных бумаг автомобильного дилера. По версии следствия, во время этого процесса женщина якобы получила прибыль в 810 млн вон ($564 тыс.). По этому пункту она признана невиновной.

Кроме того, прокуроры вменяли Ким Гон Хи несоблюдение правил финансирования политических кампаний из-за бесплатных соцопросов, проведенных в ее интересах и ради выгоды мужа — бывшего президента Юн Сок Ёля — перед выборами. Суд не счел представленные материалы достаточными для доказательства нарушения закона.

16 января к пяти годам тюрьмы за препятствование правосудию приговорили самого Юн Сок Ёля. Всего в отношении бывшего президента проводится четыре судебных разбирательства. Он также проходит по делу об организации мятежа. Обвинения против Юн Сок Ёля выдвинули после того, как 3 декабря 2024 года он ввел в стране военное положение. Ему был вынесен импичмент. Согласно постановлению суда, действия бывшего главы государства были равносильны акту мятежа.