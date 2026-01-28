В Белом доме повесили фотографию Путина и Трампа

В одном из помещений Белого дома повесили фотографию в рамке, на которой изображены стоящие вместе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщила журналистка PBS News Hour Элизабет Ландерс в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время встречи в Анкоридже на стене в Белом доме.

Фото: @ElizLanders Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время встречи в Анкоридже на стене в Белом доме.

Фото: @ElizLanders

Эта фотография была сделана во время переговоров двух президентов, прошедших летом на американской военной базе на Аляске. Как ранее заявлял Дональд Трамп, снимок прислал в Белый дом сам Владимир Путин. «Мне только что прислали фотографию от человека, который очень хочет там оказаться (в Кеннеди-центре.— "Ъ"). Он очень уважительно относится ко мне и к нашей стране, но не так уважительно к другим»,— говорил президент (цитата по ABC News).

Под снимком, присланным российским президентом, висит другая фотография, на которой запечатлен господин Трамп рядом со своей внучкой.