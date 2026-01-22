Россия и Пакистан заинтересованы в совместной разработке нефтяных месторождений

Россия и Пакистан обсуждают варианты совместных проектов по добыче нефти в обеих странах. Об этом рассказал посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

«Мы покупаем нефть у России и, конечно, хотим вывести это сотрудничество на новый уровень. Это было бы хорошей основой для развития наших отношений»,— пояснил «РИА Новости» дипломат.

В качестве примера успешного партнерства в области энергоносителей посол привел проекты по разработке месторождений и добыче нефти пакистанскими компаниями в ОАЭ.

Во время визита в Пакистан, уточнил Файсал Нияз Тирмизи, российская делегация уже определила месторождения, которые готова разрабатывать.

Еще осенью 2025 года министр нефти и газа Пакистана Али Первез Малик говорил, что Москва и Исламабад намерены в ближайшие месяцы обсудить дорожную карту по поставкам топлива. По его словам, пакистанские НПЗ уже пробуют принимать российскую нефть, но это топливо тяжелее, чем тот сырьевой состав, к которому они привыкли, поэтому сырье смешивают с более легкими сортами.