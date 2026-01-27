На юристов для арестованного в Польше археолога Бутягина собрали €64 тыс.

Более 1,7 тыс. человек собрали €63,9 тыс. на юристов для археолога Александра Бутягина, передает ТАСС. Ученого задержали в Польше 4 декабря по запросу Украины. Его обвиняют в проведении раскопок в Крыму, которые, по мнению украинских властей, были незаконными.

Фото: страница Александра Бутягина в VK Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

Сбор организовали близкие господина Бутягина. За декабрь на юристов для ученого было потрачено более €26 тыс. На счете остается около €50 тыс.

Александр Бутягин, по утверждению украинской стороны, не согласовал работы с Киевом и нанес повреждения объекту культурного наследия. Ущерб власти Украины оценили в 369 млн руб. Окружной суд Варшавы продлил арест Александру Бутягину до 4 марта.

15 января суд Варшавы отложил заседание по вопросу экстрадиции археолога на Украину, дата еще не назначена. На заседании ученый заявил, что его экстрадиция на Украину станет угрозой для его жизни и здоровья, так как он гражданин России.

Подробнее — в материале «Ъ-Северо-Запад» «Экспедиция откладывается».